В Минске пройдет финал масштабного киберспортивного турнира

8 декабря в Минске при поддержке Белорусской федерации киберспорта состоится финал турнира Red Square & 5 элемент Dota 2 Open, на котором две лучшие киберспортивные команды Беларуси будут сражаться за победу и разыграют между собой 3000 BYN и призы от организаторов. Открыта бесплатная регистрация на первый и второй отборочные online-турниры 29 ноября и 3 декабря!

Производитель компьютерных аксессуаров Red Square и сеть магазинов «5 элемент» при поддержке Белорусской федерации киберспорта подведут итог уходящему году на турнире Red Square & 5 элемент Dota 2 Open. Две лучшие команды по результатам открытых квалификаций сойдутся в борьбе за звание чемпионов и внушительный призовой фонд. Золотые призеры увезут с собой 2200 BYN и 5 клавиатур Red Square Oldschool V2, а серебряные – 800 BYN и 5 гарнитур Red Square Avalon.

29 ноября и 3 декабря пройдут отборочные online-турниры. Белорусская федерация киберспорта приглашает команды к участию в открытых отборочных турах! Регистрация и участие в турнире – бесплатные.

Регистрация на отборочные №1 доступна по ссылке http://bit.ly/2DtPI6J

Регистрация на отборочные №2 доступна по ссылке http://bit.ly/2A52CEZ

С регламентом проведения турнира можно ознакомиться здесь: http://bit.ly/2FHVmF7

Грандиозный очный финал соревнований состоится 8 декабря в минском ТРЦ Green City по адресу ул. Притыцкого, 156 (ст. м. Каменная горка). Организаторами будет построена специальная игровая зона с площадками для команд, передвижной телестанцией, студией для комментаторов и аналитиков. Посетители турнира смогут насладиться финальными противостояниями из удобного зрительного зала или «мягкой» фан-зоны. Огромный экран и качественный звук усилят впечатления от просмотра. Кроме этого, зрителей ждет шоу-турнир с известными блогерами Приятным Ильдаром и Стасом Давыдовым, а также розыгрыш призов от организаторов в течение всего турнира!

Посмотреть онлайн-трансляцию чемпионата можно будет на платформе «ВКонтакте».