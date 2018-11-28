Появился сервис по взлому любого iPhone

Запустился клиентоориентированный сервис от DriveSavers. Он позволяет скопировать всю сохранённую на заблокированном гаджете информацию.

Не раскрывается, какую технологию сервис использует для доступа к данным. Нельзя исключать вероятность того, что он просто перебирает возможные пароли собственными методами.

Компания предлагает восстанавливать данные вроде фотографий, видео, контактов, текстовых сообщений, голосовых записей и заметок.

DriveSavers работает только с владельцами устройств. Сторонние пользователи не могут получить доступ к закрытой информации. Исключение — родственники умершего члена семьи.

Возможность доступа к закрытым данным рекламируется для устройств на Android, Windows, BlackBerry и iOS. Стоимость услуги составила $3900.