МТС представляет новый сервис для сферы бизнеса

Viber, SMS или Vkontakte — выбирайте удобный способ связи с клиентом в «МТС Смарт Инфо». Мультиканальная платформа позволяет отправлять сообщения по своей базе данных быстро и просто.

Сервис предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые стремятся к эффективному взаимодействию с клиентами. С помощью специальных настроек вы сможете создавать сообщения с логотипом и иллюстрациями, устанавливать кликабельные кнопки для перехода на сайт, размещать ссылки на страницы.

Ваши клиенты будут оперативно получать информацию об акциях, поступлении нового товара, предлагаемых бонусах или возможности забрать свой заказ. Отчет о доставке пользователь сервиса получит в личном кабинете.

Для того чтобы активировать услугу «МТС Смарт Инфо» необходимо:

обратиться в салоны связи МТС,

подключиться на тарифный план «SMS Информ» и получить у сотрудника МТС пароль,

пройти регистрацию на платформе «МТС Смарт Инфо».

Стоимость рассылки в Viber (включая сервисные и рекламные сообщения, а также индивидуальное альфа-имя) — 500 рублей. Сверх пакета одно сервисное сообщение будет стоить 0,01 руб., одно рекламное сообщение — 0,03 руб. Отправка SMS в сети МТС стоит 0,01 руб., SMS в сети других операторов — 0,0113 руб., сообщение в Vkontakte — 0,0075 руб.