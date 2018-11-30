В МТС снова пройдут "Черные выходные"

С 30 ноября по 2 декабря 2018 года в МТС снова пройдут еще одни «Черные выходные». В этот уик-энд у вас вновь будет возможность купить смартфон с экономией до 70% от его стоимости.

Как и в прошлый раз, в акции «Черные выходные» примут участие десятки – а если точнее, более 50 – моделей: от бюджетных до флагманских.

На все из них будут действовать специальные цены при единовременной покупке, а скидки на премиальные и топовые гаджеты будут предоставляться еще и при оформлении рассрочки на 12 месяцев.