Видеосервис VOKA ищет специалиста по просмотру сериалов

На сайте HH.ru появилась вакансия от видеосервиса VOKA. Компания ищет специалиста по просмотру сериалов.

Среди обязанностей: просмотр российских сериалов из пакета START на VOKA; погружение в перипетии сюжета вслед за героями; тщательное обдумывание и анализ увиденного; выставление рейтинга.

Компания предлагает 8-часовой рабочий день в офисе в центре города и возможность смотреть любимые сериалы бесплатно на любом устройстве. Зарплату обещают до 1 000 бел. руб. на руки.