Новый салон связи МТС открылся в здании ЖД вокзала в Минске

Новый офис МТС заработал 3 декабря в здании железнодорожного вокзала в Минске по адресу пл. Привокзальная, 5. В честь открытия на протяжении 7 дней будет действовать специальная акция: каждый клиент нового салона получит бонус — на выбор 100 минут на разговоры внутри сети, 100 МБ или 100 SMS.

В новом салоне связи доступен весь спектр услуг, который предоставляет мобильный оператор. У нас представлен широкий выбор смартфонов, планшетов, аксессуаров и других современных гаджетов. На отдельные модели действуют скидки, а при желании понравившееся устройство можно купить в рассрочку.

Специалисты МТС помогут определиться с выбором техники, проконсультируют по вопросам подключения тарифного плана и другим услугам. Для удобства посетителей работает электронная очередь и доступен бесплатный WI-FI.

На данный момент сеть центров обслуживания абонентов МТС включает 93 собственных салона связи, а также 325 дилерских представительств.