Apple назвала лучшие приложения и игры 2018 года

Приложением 2018 года Apple назвала Procreate Pocket — ПО для рисования на iPhone. Лучшей игрой для iPhone стала головоломка Donut Country, а лучшей для iPad — Gorogoa, которая также является головоломкой. Что же касается лучшего приложения для планшетов Apple, им стало Froggipedia, позволяющее препарировать виртуальную лягушку в дополненной реальности.

Для платформы Apple TV лучшим стало Sweat — приложение для фитнеса, а лучшей игрой — Alto’s Odyssey. Что же касается macOS, приложением года стало Pixelmator Pro, а лучшей игрой — The Gardens Between.