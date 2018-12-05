В Skype появятся субтитры и «живые» подписи

Следующее обновление мессенджера Skype получит довольно интересную функцию. Речь идёт о создании субтитров и «живых» подписей для пользователей с проблемами слуха. Эту возможность анонсировали в рамках Международного дня людей с инвалидностью.

Технология работает во всех режимах аудио- и видеозвонков, как в режиме один на один, так и при групповых конференциях. Подобное решение позволит слабослышащим общаться на одном уровне с другими людьми. Также новая функция пригодится для собеседников, которые говорят на разных языках.

Субтитры можно будет включить по умолчанию в настройках программы или же в окне звонка. Система, как утверждается, оптимизирована для бесперебойной работы, а текст обновляется по мере разговора. Пока что доступна прокрутка в автоматическим режиме, но в ближайшее время появятся и другие опции просмотра.

Также в будущем обещают добавить более 20 языков и диалектов, хотя полного списка пока нет. Отметим, что это не единственная подобная возможность в продуктах Microsoft. Компания уже анонсировала появление подобной возможности и в PowerPoint, что должно облегчить создание интерактивных презентаций.

Для PowerPoint запланированы те же возможности, что и для Skype — перевод на другие языки с помощью субтитров, пояснения для людей с проблемами слуха и так далее. При этом здесь обещано более 60 языков. Всё это работает на основе искусственного интеллекта Microsoft. Релизная версия PowerPoint с такой возможностью появится в конце января 2019 года на всех поддерживаемых платформах — Windows, macOS и веб-версия.