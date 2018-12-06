Финал киберспортивного турнира Red Square & 5 элемент Dota 2 Open пройдет в субботу в Минске

8 декабря в минском ТРЦ Green City при поддержке Белорусской федерации киберспорта состоится финал турнира Red Square & 5 элемент Dota 2 Open. На онлайн-отборочные чемпионата, которые прошли 29 ноября и 3 декабря, было подано рекордное количество заявок – 136. Однако в гранд-финал прошли только две самые результативные команды – Nemiga Gaming и Pavaga Junior. В субботу, 8 декабря, они будут бороться не только за победу, но и за внушительный призовой фонд – 3000 BYN и подарки от организаторов.

Чемпион турнира увезет с собой 2200 BYN и 5 клавиатур Red Square Oldschool V2, а серебряный призер – 800 BYN и 5 гарнитур Red Square Avalon. Приятные сюрпризы ожидают и зрителей турнира. 8 декабря купите в магазине «5 элемент» продукцию компании Red Square на сумму от 25 BYN и получите подарок при предъявлении чека промоутеру на мероприятии. Ценность подарка будет зависеть от суммы чека. Кроме этого, зрителей будут радовать розыгрышами геймерских девайсов на протяжении всего игрового дня!

В ТРЦ Green City по адресу ул. Притыцкого, 156 (ст. м. Каменная горка) будет построена специальная игровая зона с площадками для команд, передвижной телестанцией, студией для комментаторов и аналитиков. Посетители турнира смогут насладиться финальными противостояниями из удобного зрительного зала или «мягкой» фан-зоны. Огромный экран и качественный звук усилят впечатления от просмотра.

Финал турнира стартует в 12.00. В перерыве между основными картами гранд-финала, с 14.00 до 17.00, зрителей ждет шоу-турнир с участием специальных гостей – Приятного Ильдара и Стаса Давыдова. Популярные блогеры и звезды YouTube сыграют между собой в Dota 2, ответят на вопросы гостей и проведут для них фото- и автограф-сессию.

Посмотреть онлайн-трансляцию чемпионата можно будет на платформе «ВКонтакте».