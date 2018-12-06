Бесплатный Wi-Fi появится на десяти станциях метро в 2019 году

Бесплатный Wi-Fi появится на десяти станциях столичного метро в 2019 году, сообщила руководитель отдела маркетинга компании "Деловая сеть" Эвелина Рачковская, пишет БЕЛТА.

В первую очередь (весной 2019 года) в преддверии II Европейских игр подключат шесть станций метро, рядом с которыми расположены знаковые спортивные объекты Минска. Речь об "Автозаводской" (у "Чижовка-Арены"), "Площади Ленина" и "Первомайской" (у стадиона "Динамо"), "Немиге" (у Дворца спорта), "Уручье" (у одноименного спортивного комплекса). Станция метро "Петровщина" имеет выход к Студенческой деревне, в которой во время игр будут жить иностранные спортсмены.

До конца следующего года бесплатный интернет будет доступен еще на четырех станциях: "Каменная Горка", "Могилевская", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук". Точки выбраны с учетом пассажиропотока. В среднем бесплатным Wi-Fi ежемесячно пользуются около 6,5 тыс. минчан. Наибольшее число сессий отмечается в конце месяца. По мнению Эвелины Рачковской, это может быть связано с тем, что к этому времени у людей заканчивается индивидуальный мобильный интернет-трафик.