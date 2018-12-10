МТС увеличивает объем интернет-трафика на услугах «МиниБит», «Бит» и «СуперБит»

Новые возможности для пользователей линейки «Безлимиты». Оператор увеличивает объем интернет-трафика на неограниченной скорости на услугах «МиниБит», «Бит» и «СуперБит».

Объем интернет-трафика на неограниченной скорости увеличится с 18 декабря. Теперь пользователям услуги «МиниБит» будут доступны 100 МБ, «Бит» — 250 МБ, «СуперБит» — 500 МБ в сутки.

Соответственно, увеличатся квоты и на «Турбокнопках». Объем трафика на неограниченной скорости на «Турбокнопке» для «МиниБита» составит 100 МБ, для «Бита» — 250 МБ, для «СуперБит» — 500 МБ в сутки.

«МиниБит», «Бит» и «СуперБит» являются услугами линейки «Безлимиты» и предоставляют абонентам МТС безлимитный объем интернет-трафика с квотой на сутки на неограниченной скорости. «Турбокнопки» — это дополнительные опции услуг линейки «Безлимиты». С их помощью можно увеличить квоту трафика на высокой скорости вдвое.

Подключить услуги «МиниБит», «Бит» и «СуперБит» можно с помощью ussd-запроса *740#, *741#, *742# соответственно, а также приложения «Мой МТС».