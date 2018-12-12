Wargaming и «Белавиа» презентовали новый Танколет

Сегодня в Национальном аэропорту «Минск» впервые совершил посадку новый Танколет — совместный проект компаний Wargaming и «Белавиа». На его фюзеляже изображен символ Беларуси — зубр, а салон погружает в атмосферу легендарной онлайн-игры World of Tanks.

Его предшественник полюбился и игрокам, и путешественникам, и любителям авиации. Он заслужил высокие оценки пассажиров и стал героем множества публикаций в социальных сетях. Это вдохновило обе компании на создание нового проекта, при этом и Wargaming, и «Белавиа» приложили максимум усилий, чтобы первый Танколет остался в парке белорусского авиаперевозчика. В результате, начиная с сегодняшнего дня, сразу два самолета в черной ливрее будут доставлять пассажиров в страны Европы, Азии и СНГ.

В отличие от предыдущей версии, где изменения коснулись только фюзеляжа, в новом Танколете много внимания было уделено оформлению интерьера. Это первый в мире авиалайнер, полностью брендированный компьютерной игрой.

Самолет традиционно выкрашен в черный цвет. Это редкость в авиации, всего в мире насчитывается четыре черных самолета, два из них — у «Белавиа», и оба брендированы Wargaming. В фигуре, образованной яркими элементами камуфляжа в фирменных цветах World of Tanks, отчетливо угадывается силуэт танка. В центре композиции — зубр, один из главных символов Беларуси.

Салон уникален и погружает в атмосферу World of Tanks: звуковое сопровождение от лица экипажа и бортпроводников содержит внутриигровые термины, а элементы интерьера оформлены в духе «Танков».

На каждом столике размещена историческая справка о знаменитом танке или самоходке. Опытные игроки смогут приятно провести время в обстановке любимой игры. При этом пассажиры, еще не знакомые с World of Tanks, узнают больше и об истории танкостроения, и о крупнейшем игровом проекте, созданном на территории СНГ.