Вышло глобальное обновление мессенджера Telegram для платформ iOS, Android, Windows и macOS. В этих сборках добавлен обновлённый интерфейс, расширенные настройки диалогов, возможность копирования ссылки на сообщение в закрытых группах и так далее.

Одним из главных нововведений можно считать поддержку кастомных локализаций, которые созданы через фирменную платформу перевода. Также появилась поддержка Instant View 2.0 (обновлённая версия шаблонов) с большим количеством типов контента. Кроме того, добавлена возможность закреплять сообщения в обычных группах и «Избранном». В мобильных версиях также переработан вид профилей для пользователей, каналов и групп. Наконец, в плейлистах и разделе «Общая музыка» теперь появились обложки.

В системе подтверждения адреса электронной почты для двухэтапной аутентификации также появились изменения. Теперь вместо перехода по ссылке используется сообщение в электронной почте, что должно быть более безопасным. Но больше всего изменений появилось в десктопных версиях приложения. К примеру, добавлена возможность масштабировать интерфейс для больших экранов — 150 % и 300 %. При осуществлении звонков теперь запрашивается разрешение на использование микрофона, а записи аудио и видео можно ускорять вдвое.

Появилась возможность просмотра превью для ссылок Instagram или Twitter. Были обновлены иконки загрузки медиа и эмодзи. А также теперь можно использовать системный прокси, а не настраивать его отдельно в программе.