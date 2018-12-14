МТС отключит проверку баланса через USSD

МТС закрывает возможность проверять остаток денег на счете через USSD-запрос *100#. Узнавать баланс абоненты смогут через приложение «Мой МТС», сообщает мобильный оператор на сайте. 

Для владельцев смартфонов приложение «Мой МТС» постепенно станет основным способом проверки баланса лицевого счета, а запрос *100# со временем перестанет действовать. Для абонентов, использующих кнопочные телефоны, проверка баланса при помощи *100# останется доступной.

Точная дата отключения пока не называется.

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Имхо дофигишша рекламы в этом "моём эмтээсе" будет. Потому и USSD-баланс выключают -- рекламонепоказательный он.

Ещё и деньги за приложение додумаются брать. Если уже не додумались.

Аватар пользователя Piton

Piton

Вот уроды! Теперь придётся засорять телефон ненужным приложением только для того, чтобы можно было узнать баланс.