МТС отключит проверку баланса через USSD

МТС закрывает возможность проверять остаток денег на счете через USSD-запрос *100#. Узнавать баланс абоненты смогут через приложение «Мой МТС», сообщает мобильный оператор на сайте.

Для владельцев смартфонов приложение «Мой МТС» постепенно станет основным способом проверки баланса лицевого счета, а запрос *100# со временем перестанет действовать. Для абонентов, использующих кнопочные телефоны, проверка баланса при помощи *100# останется доступной.

Точная дата отключения пока не называется.