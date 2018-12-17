velcom предложил новые роуминг-пакеты

С 14 декабря 2018 года в списке стран, где доступны роуминг-пакеты, появились Макао, Малайзия, Сингапур и Япония.

Роуминг-пакеты от velcom «30 минут+20 SMS», «60 минут+30 SMS», «120 мин+60 SMS», а также «500 МБ» позволяют значительно сэкономить на разговорах, SMS и интернет-трафике, находясь за пределами Беларуси: за фиксированную плату абонент получает определенное количество минут и сообщений либо мегабайт, которыми может пользоваться в стране пребывания.

С 14 декабря пакетами с включенными минутами разговоров и SMS в роуминге можно будет пользоваться у 148 операторов в 81 стране, а роуминг-пакет «500 МБ» будет доступен у 145 операторов в 79 странах, включая новые направления: Макао, Малайзию, Сингапур и Японию.

Подключить роуминг-пакеты с минутами и SMS можно при наличии активной услуги «Международный роуминг» в личном кабинете или посредством USSD-запроса вида *141*3*2*3# вызов. Дополнительно к любому из них или в качестве отдельной опции можно подключить услугу «Роуминг 500 МБ». Для этого достаточно отправить USSD-запрос *141*3*2*3# вызов непосредственно перед выездом за пределы Беларуси или уже в стране пребывания. Интернет-трафик предоставляется на 7 дней.