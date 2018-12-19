Телеком-оператор velcom продлевает действие акции на услугу «Безлимитный интернет» для всех абонентов тарифных планов линеек «Комфорт» и «Комфорт+ для бизнеса». Интернет-безлимитом за 0 рублей можно воспользоваться до 31 января 2019 года, при этом покупатели смартфонов Huawei смогут бесплатно подключить интернет-пакет на 6 месяцев.

Так, чтобы получить «Безлимитный интернет» за 0 рублей на 6 месяцев необходимо быть абонентом одного из тарифов линеек «Комфорт» или «Комфорт+ для бизнеса», а также купить акционный смартфон Huawei в рассрочку. В акции участвуют следующие модели: Huawei P smart, Huawei P20 lite, Huawei Y6 Prime 2018, Huawei Y5 lite, а также Huawei P smart 2019. Оформить рассрочку на 6, 11 или 24 месяца по акции можно до конца года в фирменных центрах продаж и обслуживания velcom, интернет-магазине, а также в пунктах продаж и обслуживания поверенных оператора.

Кроме того, при единовременной покупке до конца года смартфона Huawei Y5 lite (2018) по «горячей» цене 129 рублей с подключением на тарифный план «Комфорт» клиент получает услугу «Безлимитный интернет» за 0 рублей на 6 месяцев, а также 50% скидку на абонентскую плату на 90 дней!

Абоненты тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт+», «Комфорт+ для бизнеса» могут подключить услугу «Безлимитный интернет» самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в «Личном кабинете», при этом интернет-безлимит доступен для подключения только до 3 января 2019 года. Для абонентов линейки «Комфорт+» c 3 января 2019 года услуга «Безлимитный интернет» станет платной и составит 4,90 рубля, на остальных «комфортных» тарифах интернет-безлимитом можно будет пользоваться по-прежнему за 0 рублей.