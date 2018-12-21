velcom предложил индивидуальные решения для подключения к ЕРИП

velcom получил право выступать в качестве альтернативного оператора связи для доступа к системе АИС «Расчет» и АИС «Расчет-ЖКУ». Так, с 21 декабря юридические лица могут воспользоваться индивидуальным решением для бизнеса от velcom, получив защищенное соединение и надежный канал связи по конкурентной цене.

Автоматизированная информационная система ЕРИП (единое расчетное и информационное пространство) – это универсальная система приема безналичных платежей. С началом сотрудничества velcom и ЕРИП у белорусских предприятий появился новый надежный канал взаимодействия с системой «Расчет» и ее подсистемами.

Так, velcom предложил клиентам ОАО «НКФО «ЕРИП» два удобных варианта доступа к АИС ЕРИП. Офлайн-режим предназначен для тех организаций, которым соединение с системой требуется лишь время от времени. Данные передаются по мобильной сети посредством модемного соединения с использованием VPN-подключения. Онлайн-режим работает через фиксированное соединение по технологии Ethernet и подходит для крупных организаций, которым необходимо постоянно оставаться подключенными к системе ЕРИП.

Для работы с данными системы ЕРИП пользователи офлайн-режима получат 4 ГБ трафика и бесплатный 3G/4G модем. Абонентская плата составит 14,56 рубля в месяц. Онлайн-режим предполагает безлимит трафика на высокой скорости – до 10 Мбит/с, – бесплатное пользование Wi-Fi-роутером, а также доступную абонентскую плату: 32,5 рубля в месяц.

Все работы по подключению к системе ЕРИП выполняются «под ключ», а за клиентами закрепляется персональный менеджер для решения любых возникающих вопросов. Дополнительно с провайдером в лице velcom можно обсудить услуги проектирования и монтажа инфраструктуры для сетевого подключения.