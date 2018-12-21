Apple отказался выдать белорусским спецслужбам данные о 110 аккаунтах

Apple не раскрыла белорусским спецслужбам данные о 110 аккаунтах, которые были запрошены в первом полугодии 2018 года.

Данные из "отчет о прозрачности" американской компании за первую половину 2018 года свидетельствуют о том, что белорусские спецслужбы направили в адрес американской компании один запрос, который касался информации о 110 аккаунтах. Белорусским спецслужбам в предоставлении информации было отказано.

Впрочем, Apple не всегда не выдает данные своих клиентов. Так, в минувшем году американская компания удовлетворила запрос белорусских спецслужб и выдала информацию об одном устройстве и об одной учетной записи.