МТС дарит безлимит минут и мегабайт за пополнение баланса

В последние дни года МТС предлагает запастись безлимитом минут и интернета для поздравлений с праздниками. Пополнив свой счет разовым платежом на сумму от 10 рублей по 29 декабря, абоненты оператора смогут получить бонус на выбор — безлимит интернета или звонков внутри сети на 10 дней.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно отправить бесплатный USSD-запрос: *870*1# — если в качестве бонуса выбираете минуты или *870*2# — если нужен безлимит интернет-трафика. Затем необходимо пополнить баланс разовым платежом от 10 рублей и бонус будет активирован.

Сумма, зачисленная на счет, привычным образом будет расходоваться на услуги связи, при этом выбранная бонусом услуга предоставляется в подарок и не будет тарифицирована в течение 10 дней. Запастись безлимитом минут или мегабайт можно по 29 декабря включительно.

Бонусы доступны на массовых тарифах, включая абонентов с авансовым и кредитным методами расчетов. Подробная информация — на сайте оператора.