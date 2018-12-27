Число преступлений в сфере технологий выросло почти на 43%

В Минске за январь-ноябрь в сфере высоких технологий зарегистрировано 1 253 преступления (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 42,9%), из них 958 - хищение путем использования компьютерной техники, 229 - несанкционированный доступ к компьютерной информации.

Об этом сообщил прокурор города Минска Сергей Хмарук в пресс-центре БЕЛТА. За этот период следственными подразделениями УСК по Минску было передано прокурору для направления в суд 201 уголовное дело по ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) и 7 дел по ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации).

