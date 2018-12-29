velcom подготовил сеть к новогодним нагрузкам

Телеком-оператор velcom уже подготовил сеть к повышенным нагрузкам и в новогоднюю ночь: ее оптимальная пропускная способность будет обеспечена с учетом резкого роста активности абонентов.

Кроме того, для обеспечения высокого качества связи инженеры центра управления сетью velcom будут работать круглосуточно в расширенном составе.

Напомним, что ранее телеком-оператор velcom продлил действие акции на услугу «Безлимитный интернет» для всех абонентов тарифных планов линеек «Комфорт» и «Комфорт+ для бизнеса». Интернет-безлимитом за 0 рублей можно воспользоваться до 31 января 2019 года.