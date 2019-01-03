МТС продлевает акцию «Абсолютный безлимит» для новых пользователей линейки услуг «ИКС». При подключении домашнего интернета МТС абоненты получат безлимит по объему мобильного интернета и звонков во все сети на тарифе «Безлимитище» за 5 рублей в месяц.

Специальное предложение действует по 31 января 2019 года. Дополнительно новички получат еще один бонус: бесплатную подписку на «МТС Music», «МТС ТВ», «Кино от ivi» и «Мобильное Кино» в течение первых 90 дней.

Для этого при заключении договора возьмите у сотрудника МТС промокод, который можно активировать на личном номере или подарить друзьям.

Напоминаем, что для новичков продолжает действовать специальная цена на услуги линейки «ИКС». В течение первого года с момента подключения услуга «Х5» будет стоить 15 рублей в месяц, «Х6» — 22 рубля в месяц.