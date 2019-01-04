BitTorrent выпустит собственную криптовалюту

BitTorrent анонсировала собственную криптовалюту под названием BitTorrent Token (BTT). Она будет работать по протоколу Tron, создателей которого компания купила в июне прошлого года.

BTT должен стать частью Project Atlas – нового программного обеспечения для сетей P2P, которое позволит пользователям тратить и зарабатывать криптовалюту при обмене файлами.

Идея заключается в увеличении количества пиров и сидов. Зачастую у пользователя нет стимула что-либо загрузить или помочь другим участникам раздачи. Однако скоро ему можно будет заплатить, чтобы он поделился каким-либо контентом или увеличил скорость раздачи.

BTT можно будет приобрести на бирже Binance Launchpad и других площадках, о которых будет объявлено позже.

Сначала BTT появится в uTorrent Classic для Windows, а затем пользователям будет предложено перейти на обратносовместимый Project Atlas.