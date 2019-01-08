velcom готовится тестировать 4G

Телеком-оператор velcom уже начал рассылку SMS с предложением поменять «симку», если она не поддерживает LTE, на новую. Это нужно для того, чтобы карты могли работать в сетях 4G.

Компания подтвердила, что готовится к тестированию 4G. В velcom заявили, что ведутся переговоры с beCloud. Есть вероятность использования его мощностей. Но собственная сеть velcom полностью готова к запуску LTE-сети. Если будет выдана лицензия, оператор в состоянии в течение нескольких недель запустить 4G.

Узнать, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью запроса *181#. Новые «симки» выдаются бесплатно.