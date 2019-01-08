В Минской области стартует конкурс по Scratch

Конкурс по Scratch программированию для учащихся учреждений общего среднего образования "Учись. Программируй. Играй" стартует в Минской области, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте института до 22 января включительно. Попробовать свои силы в Scratch программировании могут учащиеся 1-6-х классов. Конкурс проводится по трем номинациям. К участию в номинации "Моя профессия будущего" принимаются проекты, выполненные учениками 1-2-х классов. Работа должна детально описывать профессию будущего в представлении автора в виде анимированной, интерактивной истории. Ребята из 3-4-х классов представят "Мир мульти" в форме анимированной истории по тексту (отрывку текста) литературного произведения продолжительностью 1,5-5 мин.

В номинации "Компьютерная игра" посоревнуются проекты учащихся 5-6-х классов: ребята предложат свои виртуальные игрушки с нелинейной структурой. Все работы должны быть выполнены в среде программирования Scratch. При подаче заявки на конкурс их необходимо заархивировать и разместить на файлообменном сервисе, имя архива должно совпадать с именем и фамилией участника. Жюри конкурса оценит творческий подход, оригинальность идеи, сложность и содержание проекта, обратит внимание на его соответствие заявленной номинации. В номинации "Компьютерная игра" дополнительно рассмотрят качество исполнения и дизайн.