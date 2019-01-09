GitHub сделал приватные репозитории бесплатными

Платформа разработки GitHub с 8 января 2019 года обновила свои бесплатные и корпоративные предложения. Как сообщается, в рамках бесплатной подписки добавлена возможность работы с неограниченным числом приватных репозиториев. Это позволит развивать непубличные или не подлежащие разглашению проекты, к которым имеют доступ только разработчики.

Подобные репозитории ранее могли создавать только пользователи с платной подпиской. При этом отмечается, что приватные репозитории могут включать не более трёх участников, что подходит для личного проекта, а не серьёзного программного обеспечения. В случае если трёх участников будет мало, придётся покупать подписку или переходить на GitLab, в котором нет ограничений на число участников. Как вариант — BitBucket.org, однако там ограничение составляет 5 человек. Однако число репозиториев неограниченно.

В Microsoft объяснили это нововведение желанием многих разработчиков поработать над сторонними проектами без лишних проблем. При этом компания также добавила новые возможности для корпоративной подписки.

Например, GitHub Enterprise Cloud (ранее известный как GitHub Business Cloud) и Enterprise Server (ранее назывался GitHub Enterprise) теперь объединены в один — GitHub Enterprise. В компании заявили, что теперь командам, которым нужны облачные системы, могут пользоваться обеими функциями, оплачивая только одну.

Также никуда не делить другие продукты, в частности, GitHub Pro и GitHub Team, которые ориентированы на профессионалов. Таким образом в Microsoft хотят упростить жизнь различным категориям разработчиков. А в ближайшие месяцы на платформе появятся и другие нововведения, поскольку, по данным компании, на GitHub ещё немало элементов нуждаются в улучшении.