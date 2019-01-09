Вышла первая версия Firefox для Windows 10 ARM

Mozilla выпустила предварительную версию браузера Firefox для Windows 10 ARM. Компания предупреждает, что это первый релиз, который даже не был включен в процесс автоматического тестирования, в связи с чем при работе с ним возможны многочисленные проблемы.

В начале декабря Qualcomm объявила о сотрудничестве с Mozilla, в рамках которого браузер Firefox будет оптимизирован для работы на устройствах с Windows 10 ARM.

Windows 10 ARM предназначена для ноутбуков с процессорами Qualcomm Snapdragon, которые отличаются высоким временем автономной работы и позволяют запускать обычные компьютерные программы. Пока такое решение представила только Samsung, но даты выхода у него еще нет.