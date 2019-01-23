life:) запускает новый digital-тариф Play с 30 ГБ интернет-трафика и бесплатными звонками

life:) запускает новый тарифный план Play. Предложение оператора адресовано тем, кто много пользуется интернетом и мультимедиа-контентом.

Новый тарифный план включает подписку на digital-сервисы оператора: безлимит на музыку в приложении fizy и видео в TV+, мессенджер BiP, сервисы YandexGeo, облачное хранилище lifebox, Журналы и игры в Apps Сlub.

При этом трафик для пользования digital-сервисами бесплатный и не расходуется из основного пакета. Также Play – это неограниченное количество минут во все сети мобильных операторов Беларуси.