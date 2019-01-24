Телеком-оператор velcom объявляет об окончании действия акции «Безлимитный интернет за 0 рублей». Так, для абонентов линейки тарифных планов «Комфорт» услуга станет платной с 4 февраля 2019 года, для пользователей линейки «Комфорт+ для бизнеса» – с 15 февраля 2019 года.

Для пользователей тарифного плана «Комфорт» стоимость услуги «Безлимитный интернет» составит 5,90 рубля в месяц, для абонентов тарифов «Комфорт 2», «Комфорт 4», «Комфорт 8», а также «Комфорт 16» – 4,90 рубля в месяц.

Стоимость услуги «Безлимитный интернет» для пользователей линейки тарифных планов «Комфорт+ для бизнеса», а также максимально возможная скорость соединения в рамках услуги будут зависеть от конкретного тарифного плана пользователя: на тарифах с большим объемом включенного трафика стоимость будет ниже, а скорость выше.