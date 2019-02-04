В WhatsApp появилась авторизация по Touch ID и Face ID

Популярный чат-сервис, принадлежащий Facebook, сегодня обновил приложение iOS — оно получило поддержку биометрической аутентификации.

Теперь пользователям мессенджера можно «заблокировать» приложение от несанкционированного просмотра с помощью Face ID или Touch ID. Хотя эта функция не работает для каждого чата в отдельности, ее включение добавляет еше один уровень безопасности в личную переписку через WhatsApp.

Функцию можно включить обновив приложение до последней версии 2.19.20 через App Store (пока доступно не для всех магазинов), затем перейдя в «Настройки» -> «Учетная запись» -> «Конфиденциальность» и активировав там опцию «Блокировка экрана».

Хотя третьи лица по-прежнему смогут видеть уведомления WhatsApp (если на вашем iPhone включена это функция) и функцию быстрого ответа в iOS, полноценный доступ к приложению без аутентификации будет невозможен.