У чат-бота velcom появятся новые возможности для юридических лиц

В чат-бот velcom с 14 февраля 2019 года будут добавлены новые возможности для клиентов компании из числа юридических лиц. Теперь у клиентов появится опция отправки всех необходимых документов телеком-оператору при помощи чат-бота в Viber. Система поддерживает типы файлов PDF и MS Word. Кроме того, можно присылать фото и скриншоты.
Заявление можно будет отправить через паблик аккаунт velcom в Viber по следующей схеме:
1. перейдите в паблик-аккаунт velcom по ссылке;
2. нажмите «Открыть»;
3. вверху справа экрана нажмите на значок Сообщение;
4. нажмите на активную кнопку «Заявление юридического лица»;
5. введите УНП организации;
6. добавьте файл, дождитесь полной загрузки и нажмите кнопку «Отправить».
Помощью чат-бота velcom можно воспользоваться абсолютно бесплатно. Все заявления обрабатываются максимально оперативно в течение 24 часов.
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