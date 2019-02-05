У чат-бота velcom появятся новые возможности для юридических лиц

В чат-бот velcom с 14 февраля 2019 года будут добавлены новые возможности для клиентов компании из числа юридических лиц. Теперь у клиентов появится опция отправки всех необходимых документов телеком-оператору при помощи чат-бота в Viber. Система поддерживает типы файлов PDF и MS Word. Кроме того, можно присылать фото и скриншоты.

Заявление можно будет отправить через паблик аккаунт velcom в Viber по следующей схеме:

1. перейдите в паблик-аккаунт velcom по ссылке;

2. нажмите «Открыть»;

3. вверху справа экрана нажмите на значок Сообщение;

4. нажмите на активную кнопку «Заявление юридического лица»;

5. введите УНП организации;

6. добавьте файл, дождитесь полной загрузки и нажмите кнопку «Отправить».

Помощью чат-бота velcom можно воспользоваться абсолютно бесплатно. Все заявления обрабатываются максимально оперативно в течение 24 часов.