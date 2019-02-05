Абонентская база МТС выросла до 5 500 000 абонентов

Более 5 500 000 абонентов выбрали в качестве мобильного оператора МТС. В 2018-м абонентская база МТС демонстрировала рост. Как отмечают в компании, это самое ценное достижение за 16 лет и главный итог деятельности компании, признание качества услуг и сервисов.

В 2018-м МТС запустил услуги 4G во всех районных центрах Беларуси: только за 2018 год в стране заработало 650 базовых станций LTE в диапазоне 1800 МГц и 161 базовая станция LTE в диапазоне 2600 МГц.

Вместе с инфраструктурным оператором becloud МТС начал масштабировать сеть 4G — включать диапазон 2600 МГц. Он позволяет расширить емкость сети LTE, а значит, ускорить передачу данных даже при больших нагрузках на сеть. Сегодня диапазон 2600 МГц поддерживает стабильную работу сети в самых загруженных локациях Минска, Могилева, Гомеля, Витебска, Гродно, Бреста, а также в Солигорске, Борисове, Жодино, Барановичах, Горках, Мозыре, Кобрине, Пинске, Ивацевичах, Полоцке, Новополоцке, Лиде, Молодечно и Островце.

Легендарный «Безлимитище» в прошлом году стал самым популярным тарифом в истории компании — его преимущества оценили более миллиона клиентов. В МТС модернизировали линейку тарифов «4G», предлагающую большие пакеты трафика, вывели на рынок безлимитные услуги — безлимит на соцсети, мессенджеры и YouTube.

Новый год компания начала с новой линейки тарифов — «Супер». В МТС учли предыдущий опыт и проанализировали пожелания клиентов, чтобы сформировать привлекательное предложение, рассчитанное, в основном, на активных data-пользователей: в ней большие пакеты интернета и безлимиты на популярные мессенджеры, соцсети и YouTube.

Продолжилось развитие цифровых продуктов: «МТС Music», «МТС ТВ», «МТС Кино». Удобное решение для бизнеса — «МТС ID». Сервис позволяет подписывать официальные электронные документы удаленно со смартфона в любое удобное время. А с помощью сервиса «МТС Деньги» с баланса мобильного телефона можно оплачивать любые услуги системы «Расчет» (ЕРИП).

Для удобства абонентов дополняется приложение «Мой МТС». Оно позволяет самостоятельно управлять своим номером без визита в салон или звонка в колл-центр. В «Мой МТС» можно следить за балансом, подключать и отключать услуги и сервисы, менять тарифные планы, смотреть остатки трафика на SIM-картах, установленных в модемах и других устройствах. Уже более 1 000 000 абонентов выбрали «Мой МТС», и эта цифра продолжает расти.

В 2018 году был организован ряд проектов в партнерстве с Министерством образования Беларуси и Детским фонд ООН ЮНИСЕФ.

Центральными проектами стали конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса», IT-лагерь, детские благотворительные забеги под слоганом «Бежим для каждого ребенка» с целью помочь детям с инвалидностью, живущим в домах-интернатах. В 2018 году в Национальной библиотеке была открыта бесплатная интерактивная выставка «Вселенная интернета», которая рассказывает о правилах безопасного поведения в Сети. За время работы экспозицию посетили более 5500 человек: 4500 детей и 1000 взрослых.

По итогам 2018 года МТС получил Гран-при профессионального конкурса «Бренд года-2018» в номинации «Социально ответственный бренд». Кроме того, мобильный оператор завоевал золото в категории «Активная социальная позиция» за интерактивную выставку для школьников «Вселенная интернета».