Apple выпустила обновление iOS 12.1.4

На минувшей неделе компания Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 12.1.4. Этот патч исправляет проблему с приватностью в групповых звонках FaceTime, а также некоторые другие уязвимости. Однако он же принёс новые проблемы.

Пользователи начали жаловаться, что после установки обновления iOS 12.1.4 смартфон не принимает ни одну SIM-карту. Другие заявили, что после установки обновления возникли проблемы с подключением к домашней сети Wi-Fi. Это касается iPhone XS и других топовых моделей. А мобильный Интернет по 4G/LTE работает крайне медленно. Хотя сбои отмечаются даже на iPhone 7 Plus и на iPad.

Кроме проблем с коммуникациями, пользователи также пеняют на сбои в работе AirPods, Touch ID и других возможностей своих iPhone. Хотя, справедливости ради, отметим, что многие из этих ошибок появлялись ещё после выхода обновления iOS 12.1.1. Однако актуальными они стали только сейчас. Пострадавшие пользователи в социальных сетях требуют от Apple решения, а также призывают других пользователей не обновляться. В компании пока не комментируют ситуацию со сбоями.

Напомним, что компания временно отключила групповые звонки в FaceTime, когда стало известно, что через приложение буквально можно шпионить за собеседником. Власти США уже потребовали от корпорации из Купертино отчёта о ситуации.