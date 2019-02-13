life:) предложил 30 ГБ трафика за 7,5 руб для абонентов Брестской, Витебской и Гродненской областей

life:) подготовил специальную цену на мобильный интернет для жителей Брестской, Витебской и Гродненской областей. Для абонентов этих регионов оператор почти в три раза снизил стоимость 30 ГБ интернет-трафика: 7,50 руб/мес вместо 21,90 руб/мес.

Предложение компании не ограничено по времени и не предполагает дополнительных обязательств. Чтобы воспользоваться акцией, достаточно подключить новую SIM-карту.

— Сегодня в life:) значительная часть новых подключений приходится на активных пользователей мобильным интернетом, которые общаются в социальных сетях, переписываются в мессенджерах, слушают музыку, смотрят видео, пользуются приложениями. Специальное предложение для трех регионов Беларуси позволит пользоваться мобильным интернетом с большим комфортом, не ограничивая свои цифровые привычки. И при этом не беспокоиться о перерасходе трафика, ведь с life:) не уйдешь в минус, — прокомментировала руководитель разработки маркетинговых предложений life:) Елена Богданович.

Воспользоваться предложением можно в салонах life:) Брестской, Витебской и Гродненской областей или заказать SIM-карту онлайн. Акция действует для абонентов с регистрацией в любом населенном пункте Брестской, Гродненской или Витебской областей. Подробнее можно узнать здесь.