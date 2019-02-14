Названа дата летней презентации Apple

Компания Apple пока не объявила точных дат конференции Worldwide Developers Conference в 2019 году. Тем не менее, ресурс MacRumors смог получить подтверждение, что мероприятие пройдёт с 3 по 7 июня в конференц-центр имени МакЭнери в Сан-Хосе в Калифорнии.

В 2017 и 2018 году конференция для разработчиков WWDC проходила именно в центр МакЭнери в начале июня и было логично, если бы и WWDC 2019 состоялась там же в ту же неделю. Источник сумел получить календарь событий 2019 года от офиса по делам культуры в Сан-Хосе. На 6 июня там назначено событие под названием Team San Jose 2019 WWDC, а организатором значится компания Apple. Речь идёт о вечеринке в рамках WWDC в парке под названием Дискавери Медоу.

Обычно такая вечеринка проводится под конец конференции, в прошлом году у офиса по делам культуры было аналогичное событие в календаре. Официальная запись о событии в этом году предполагает до 7 тысяч посетителей, что вполне соотносится со статистикой прошлого года.

На WWDC 2019 от Apple ожидается анонс iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 и tvOS 13.