life:) подготовил подарки к 14 февраля

14 февраля оператор приготовил подарки для всех абонентов и особые бонусы для пользователей мобильного приложения Smart life:).

Среди них – до 10 ГБ интернет-трафика, бесплатные подписки на сервисы, безлимит на соцсети и баллы на бонусный счет.

Как получить подарок?

1.     Установите последнюю версию Smart life:) для Android.

2.     Зайдите во вкладку «Подарки-Понидарки» и просто потрясите свой смартфон.

Принять участие в акции могут абоненты life:) всех тарифных планов для физических лиц.

Чтобы получить в подарок от life:) 2 ГБ трафика, отправьте 14 февраля слово ЛЮБОВЬ в канал life:) в мессенджере BiP. Подарочный трафик будет начислен 15 февраля. Использовать его можно в течение 30 дней.

 

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Опубликовал: KVbot,

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