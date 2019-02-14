life:) подготовил подарки к 14 февраля

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14 февраля оператор приготовил подарки для всех абонентов и особые бонусы для пользователей мобильного приложения Smart life:).
Среди них – до 10 ГБ интернет-трафика, бесплатные подписки на сервисы, безлимит на соцсети и баллы на бонусный счет.
Как получить подарок?
1. Установите последнюю версию Smart life:) для Android.
2. Зайдите во вкладку «Подарки-Понидарки» и просто потрясите свой смартфон.
Принять участие в акции могут абоненты life:) всех тарифных планов для физических лиц.
Чтобы получить в подарок от life:) 2 ГБ трафика, отправьте 14 февраля слово ЛЮБОВЬ в канал life:) в мессенджере BiP. Подарочный трафик будет начислен 15 февраля. Использовать его можно в течение 30 дней.
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