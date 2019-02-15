WhatsApp ждет «шпионское» обновление

Популярный мессенджер тестирует новый алгоритм для статусов, который будет сортировать обновления по релевантности, а не в хронологическом порядке. Тестирование идет в Бразилии, Испании и Индии, но скоро функция заработает и в других странах.

Новая алгоритмическая сортировка упорядочивает статусы (местный аналог «Историй»), основываясь на том, чье обновление будет наиболее актуальным. Сейчас статусы располагаются в обратном хронологическом порядке, причем самый последний статус отображается первым. Новый алгоритм будет принимать во внимание различные факторы: например, чьи статусы вы чаще просматриваете и с кем чаще общаетесь.

Новый алгоритм подразумевает сбор нового объема данных о поведении пользователей. Компания обещает, что информация будет храниться только на устройствах пользователей и не попадет на серверы WhatsApp. Но, учитывая скандальную историю со слежкой за пользователями в Facebook, верится с трудом.