velcom обновил линейку тарифов «Привет»

В линейке тарифных планов «Привет» от velcom появились тарифные планы, которые можно подключить на один день, одну неделю или сразу на месяц, с безлимитными звонками внутри сети и дополнительными пакетами интернет-трафика, SMS и минут в другие сети. Новая система позволяет гибко настроить тариф под свои потребности, не считать минуты разговоров и при этом полностью контролировать свои расходы на мобильную связь.

Первая новинка – тарифный план «Привет, Звонки». C этим тарифом можно общаться внутри сети без ограничений и с выгодой: пакет безлимитного общения на один день стоит всего 35 копеек, на одну неделю – 1,90 рубля и 6,90 рубля в случае, если средства будут списываться раз в месяц. Кстати, при выборе ежемесячного пакета к безлимиту звонков внутри сети добавится еще и интернет-трафик в объеме 150 МБ.

Второй тарифный план – «Привет, Звонки+Интернет». В нем в дополнение к безлимитным голосовым вызовам внутри сети velcom предоставляется 500 МБ интернет-трафика и 50 минут звонков в другие сети, если выбран ежемесячный пакет за 8,90 рубля. При этом, если вам удобнее платить раз в неделю, то всего за 2,90 рубля вы к безлимитным звонкам внутри сети получаете 10 минут разговоров с абонентами других белорусских операторов и 100 МБ интернет-трафика.

Любой из этих тарифных планов можно улучшить по своему желанию, добавив к перечню доступных услуг дополнительные пакеты звонков, мегабайт или SMS. Пакет из 10 минут в другие сети будет стоить всего 0,70 рубля, 20 минут – 1,20 рубля, 50 минут – 2,50 рубля. Дополнительные 150 МБ интернет-трафика обойдутся абоненту в 1,80 рубля, 300 МБ будут стоить 2,90 рубля, а 500 МБ – 3,90 рубля. За пакет из 10 SMS вы заплатите 0,50 рубля, 0,90 рубля – за 20 сообщений и 1,90 рубля – за 50. Чем больше пакет, тем больше экономия! При этом абсолютно все пакеты имеют срок действия 30 дней.