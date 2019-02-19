OZON запустил быструю доставку в Беларусь

С 19 февраля белорусские клиенты могут получать свои заказы на OZON в 3 раза быстрее, чем раньше. Для жителей Минска срок доставки составит до 48 часов с момента заказа, для других крупных городов - 72 часа. Быстрая доставка доступна курьерами GloBel 24 или в пункты самовывоза логистического партнера в Минске и ещё 25 городах страны. Раньше минимальный срок доставки заказа на OZON в Беларусь составлял 5-7 дней.

В 2018 году количество заказов, сделанных на OZON жителями Республики Беларусь, выросло в 2,2 раза к предыдущему году, а сумма заказов - на 109%.

Пока самой популярной товарной категорией остаются книги (рост +89% год к году), но в OZON отмечают, что как минимум на 20% увеличилось число клиентов, которые делают мультикатегорийные заказы.