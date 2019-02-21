В МТС стартовал предзаказ на флагманы Samsung Galaxy S10 и S10+

В МТС стартовал предзаказ на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e. Цены на новинки в Беларуси начинаются с 1949 рублей, предусмотрена рассрочка на 12 или 24 месяца. В качестве бонуса — беспроводные наушники Galaxy Buds за 10 копеек и возможность получить смартфон на неделю раньше официального старта продаж.

Официальные продажи S10, S10+ и S10e начнутся в мире 8 марта, но в случае предзаказа флагманы можно получить на неделю раньше — уже с 1 марта. Первыми обладателями можно стать при условии оформления предзаказа на сайте или в салоне МТС. Кроме того, нужно с 21 по 28 февраля внести предоплату или подписать предзаказ на приобретение смартфона в рассрочку.

Смартфон Samsung Galaxy S10 обойдется в сети МТС в 2359 рублей. Старшая модель Galaxy S10+ стоит немного больше — 2599 рублей. Самым доступным будет Galaxy S10e по цене 1949 рублей. На все смартфоны действует рассрочка. Если растянуть оплату на год, ежемесячный платеж составит от 177,18 рублей, если на два года — от 84,73 рублей.

При предзаказе до 7 марта любой версии флагмана доступен бонус от МТС. Вместе со смартфоном можно получить беспроводные наушники Galaxy Buds по символической цене в 10 копеек. Интерес к ним был не меньшим, чем к флагманским моделям S10. Наушники получили аккумуляторы емкостью 58 мАч, накопитель на 8 ГБ и кейс-батарею на 252 мАч с функцией беспроводной зарядки. Также предусмотрена поддержка Bluetooth 5.0 и защита от воды по стандарту IPX2.