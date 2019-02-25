Intel представила новые продукты для инфраструктуры 5G

В рамках выставки Mobile World Congress 2019 в Барселоне Fibocom вместе с Intel объявила о том, что планирует представить на рынке модуль 5G в формате M.2 на основе PCI Express 4.0.

Решение получит название FG100 и будет использовать модем XMM 8160 семейства Intel 5G. Оно нацелено на производителей маршрутизаторов вроде D-Link, Arcadyan и Gemtek, которые уже подтвердили, что собираются применять этот модуль в своих будущих продуктах. FG100 обеспечивает скорости скачивания до 6 Гбит/с в диапазоне миллиметровых волн (mmWave) и до 4 Гбит/с на частоте менее 6 ГГц.

В этом году Intel с Fibocom выпустят варианты с поддержкой LTE на базе модема XMM7560, а вот готовых маршрутизаторов 5G не стоит ожидать на рынке до 2020 года, когда сотовые сети нового поколения должны стать более распространёнными. Благодаря формату M.2 ожидается, что продукты будут поддерживать простую модернизацию с LTE до 5G (при условии, если антенна устройства это позволяет).

Стоит отметить, что размер модуля M.2, даже M.2 22110, довольно ограничен, особенно по высоте. Текущие решения 5G с поддержкой как частот менее 6 ГГц, так и миллиметровых волн (mmWave) требуют, как правило, существенной высоты для размещения антенн. В результате можно ожидать, что в случае с FG100 речь пойдёт о поддержке только диапазона менее 6 ГГц, или будет предусматриваться внешняя антенна для совместимости с mmWave. Поскольку устройство предназначено для маршрутизаторов и промышленного оборудования, в каждом конкретном устройстве конечные спецификации могут несколько отличаться.

Fibocom планирует продемонстрировать свой модуль M.2 (вероятно, внутри устройств 5G), уже на проходящей в Барселоне выставке Mobile World Congress. Intel и Fibocom также работают над созданием адаптера с интерфейсом Thunderbolt 3 для подключения гигабитного модема LTE к соответствующему порту (в будущем обещана поддержка 5G благодаря переходу на модем IntelXMM 8160).