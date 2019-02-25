life:) объявил финансовые и операционные результаты за 2018 год

life:) объявил финансовые и операционные результаты по итогам работы за 2018 год. За двенадцать месяцев digital-оператор вырос в доходах на 11.7%, увеличив выручку и улучшив операционные показатели.

Выручка компании по результатам 2018 года составила 124,9 млн BYN. Основными драйверами роста являются мобильный интернет, цифровые сервисы и продажи мобильных устройств. Показатель EBITDA увеличился более чем в 5 раз до 27,9 млн BYN за счет позитивного эффекта от применения новых стандартов международной финансовой отчетности. Аналитический показатель финансовой эффективности EBITDA margin увеличился на 18,5 процентных пункта и составил 22,3%.

Капитальные инвестиции (CAPEX) life:) по итогам двенадцати месяцев составили 9,1 млн BYN, в четвертом квартале — 1,6 млн BYN. Общее количество абонентов в сети life:) осталось на уровне 1,6 миллиона пользователей. Чистый убыток life:) за 2018 год сократился на 11,9% и составил 37 млн BYN, годом ранее — 42 млн BYN.

«Финансовые и операционные показатели работы life:) в 2018 году — это свидетельство большого доверия наших абонентов. Для нас это был успешный год. Мы продолжаем развивать сеть 4G, что способствует росту потребления услуг передачи данных и цифровых сервисов. Среднемесячное потребление трафика в четвертом квартале 2018 года увеличилось на 70% до 5,9 ГБ на пользователя мобильным интернетом благодаря запуску новых цифровых сервисов и услуг, и росту доли абонентов, пользующихся ими на постоянной основе.

Мы успешно работаем над реализацией digital-стратегии. В 2018 году мы запустили на рынок облачный сервис для хранения информации lifebox и мобильное телевидение TV+, а также предложили услугу lifecell MIX, где собрали все самые популярные цифровые сервисы. В наших планах — закрепиться на рынке цифровых услуг и продолжить следовать стратегии группы Turkcell, фокусируясь на внедрении, развитии и адаптации цифровых сервисов», — прокомментировал и.о. генерального директора life:) Эрдал Яйла.