Viber начнёт взимать с владельцев чат-ботов от $4500 в месяц

С 1 апреля 2019 года Viber начнёт взимать с владельцев чат-ботов $4500 ежемесячно за отправку до 500 тысяч сообщений и $6500 за возможность отправлять до миллиона сообщений.

В комментарии для TechCrunch глава b2b-маркетинга компании Дебби Догерти рассказала, что боты могут быть опубликованы на платформе бесплатно, но компания начнёт взимать плату за отправку сообщений, чтобы «повысить качество контента».

Представители шести компаний, которые разрабатывают ботов для банков, страховых и СМИ, рассказали TechCrunch, что не планируют заниматься проектами для Viber. Сооснователь компании Eddy Travels, которая помогает путешественникам, сказал, что потратил восемь месяцев на создание бота для Viber, но теперь планирует сосредоточиться на Facebook Messenger и Telegram, которые предоставляют бесплатную платформу.