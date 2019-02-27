life:) запустил новый сервис «Подари услугу». Предложение позволяет в один клик подарить интернет-трафик или ТВ-пакет абоненту сети life:). Воспользоваться сервисом может абонент любого мобильного оператора Беларуси.

Подарить услугу можно на сайте life.com.by. Для этого нужно ввести номер телефона абонента, которому планируете сделать подарок. Далее выбрать доступную для дарения услугу и нажать кнопку «Подарить». Подарок будет зачислен мгновенно после его оплаты, а получателю придет sms-сообщение об этом.

После выбора услуги кнопка «Подарить» перенаправит на страницу с выбором способа оплаты подарка. Оплатить его можно банковской картой или с баланса счета life:). Чек с подтверждением оплаты поступит на указанный e-mail.

Сегодня для дарения в сервисе доступны две услуги, далее ассортимент подарков будет расширяться:

· пакет 5 ГБ – это 5 ГБ интернет-трафика сроком действия 30 дней;

· пакет «Всё» в TV+ – подписка на месяц на приложение TV+ и безлимитный интернет для просмотра более 80 ТВ-каналов в высоком качестве. Приложение доступно для пользователейAndroid.

После назначения услуги получателю даритель получит sms-уведомление об этом.