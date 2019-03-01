Абоненты домашнего интернета МТС смогут подключить больше номеров с тарифом «Безлимитище»

Этой весной абоненты домашнего интернета МТС смогут подключить еще больше номеров с тарифом «Безлимитище». Предложение действует для новых пользователей услуг «X5» или «X6» по 31 мая.

Теперь, подключаясь на фиксированный интернет МТС, можно оформить в два раза больше SIM-карт с безлимитным мобильным интернетом и пакетом на 400 минут во все сети: до 2-х номеров на «X5» и до 4-х — на «X6». Таким образом, тарифом «Безлимитище» сможет пользоваться сразу вся семья. Месячная абонплата на тарифе снижена до 5 рублей, такая цена будет действовать на всех номерах столько времени, сколько абонент будет пользоваться услугами линейки «ИКС».

Также для новых пользователей домашнего интернета действует сниженная абонплата первый год после подключения: «X5» обойдется в 15 рублей в месяц, «X6» — в 22 рубля.

Обе услуги — «X5» и X6 — обеспечивают безлимитный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с днем и до 200 Мбит/с ночью. Кроме этого, в услугу «Х6» включены МТС ТВ и лицензионный антивирус Dr. Web для ПК и смартфона. Узнать об услугах линейки «ИКС» подробнее и проверить возможность подключения можно здесь.