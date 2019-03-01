velcom обновил линейку тарифных планов «Комфорт»

velcom запустил новое поколение «Комфортов». В тарифных планах обновленной линейки увеличены объемы включенного интернет-трафика, добавлена возможность его переноса на следующий месяц, а также предусмотрены различные опции безлимитного интернета, позволяющие окончательно адаптировать выбранный тариф под себя.

«Комфортных» тарифных планов теперь четыре: «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL». В зависимости от выбранного тарифа варьируется объем включенного в абонентскую плату интернет-трафика – от 1 до 30 ГБ, а также количество включенных минут для звонков в другие сети – от 50 минут до неограниченного количества. Кроме того, все «Комфорты» объединяет ставший уже традиционным безлимит звонков внутри сети velcom. При этом абоненты также могут подключить голосовой безлимит для звонков в другие сети за 6,90 рубля в месяц.

В случае, если интернет-трафика в выбранном тарифе недостаточно, пользователям новых «Комфортов» доступны для подключения дополнительные пакеты интернет-трафика – от 500 МБ до 3 ГБ.

Абонентам, которые предпочитают пользоваться безлимитным интернетом, в дополнение к своему интернет-трафику, включенному в пакет, теперь предоставляется возможность подключения одной из двух опций безлимита на выбор. Так, за 2,90 рубля в месяц можно подключить безлимитный интернет на скорости 512 Кбит/с (данной скорости достаточно, например, для использования мессенджеров), а за 5,90 рубля в месяц – на скорости до 1 Мбит/с. Пакет интернет-безлимита со скоростью до 1 Мбит/с станет доступен для подключения в ближайшие недели и позволит просматривать «нетяжелый» контент, использовать социальные сети и мессенджеры.

Одним из самых ожидаемых нововведений стал перенос неиспользованного интернет-трафика на следующий месяц. Неизрасходованные гигабайты, включенные в абонплату, теперь не «сгорят» с началом очередного расчетного периода, а будут добавлены к новому ежемесячному пакету на следующий месяц.

И наконец, всем абонентам нового поколения «Комфортов» стали доступны для подключения безлимитные интернет-пакеты для использования мессенджеров (Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook messenger), социальных сетей («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat, «Одноклассники», Tinder), музыкальных сервисов (Apple Music, SoundCloud, Google Play Music, BOOM), а также видеосервиса YouTube. Кстати, на более «тяжелых» тарифных планах «Комфорт L» и «Комфорт XL» безлимит на соцсети и мессенджеры входит в абонентскую плату!