Мессенджер Viber получил тёмную тему

Мобильный Viber получил ещё одно достаточно важное обновление, причём неясно, почему новые функции не добавили ещё в феврале.

Как бы там ни было, основных новшеств два. Во-первых, у Viber появилась тёмная тема, которая сейчас постепенно появляется у всё большего числа приложений, а во-вторых, появился нормальный поиск для каждого чата отдельно. Ранее у Viber был поиск, но работал он достаточно криво и сразу для всех чатов, что было неудобно в большинстве случаев.

Правда, нужно отметить, что тёмная тема появилась лишь для Android, но пользователи iOS получат ещё уже через пару недель.