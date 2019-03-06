Opera встроит Ethereum-кошелек в браузер для iOS

Норвежская компания Opera Software анонсировала браузер Opera Touch для iOS со встроенным Ethereum-кошельком и поддержкой децентрализованных приложений (Dapps). Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Дата официального релиза Opera Touch для iOS пока не называется, однако пользователи уже сейчас могут принять участие в тестировании приложения.

Напомним, в декабре Opera запустила браузер со встроенным криптовалютным кошельком и поддержкой Dapps для пользователей Android.

В феврале Opera представила сервис, позволяющий пользователя

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Источник: 

coinmarket.news

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Опубликовал: KVbot,

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