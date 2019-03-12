Компания Microsoft запустила бесплатные онлайн-курсы по искусственному интеллекту для бизнеса AI Business School, которые разработаны специально для топ-менеджеров и руководителей, которые планируют внедрять ИИ в своих организациях.

Материалы курса охватывают различные аспекты особенностей работы и практического применения в корпоративной среде сервисов, использующих технологии машинного обучения и системы ИИ на базе нейронных сетей. В состав курса включены видеозаписи академических лекций и технических бесед со специалистами в области искусственного интеллекта, краткие теоретические руководства и реальные примеры из практики. Контент можно смотреть как на компьютерах, так и мобильных устройствах. На прохождение всего курса требуется около 15 часов. На данный момент обучение проводится на английском языке. В будущем уроки будут доступны и на других языках.

AI Business School дополняет другие инициативы Microsoft, включая ориентированную на разработчиков школу ИИ (AI School) и программу подготовки профессионалов в области ИИ (Microsoft Professional Program for Artificial Intelligence).