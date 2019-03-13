В работе Gmail произошел масштабный сбой

В ночь на 13 марта 2019 г. соцсети заполонили жалобы пользователей сервисов Google. Так, в почтовом сервисе Gmail пропала возможность отправки электронных писем. В Google Drive, наряду с резким снижением скорости доступа, полностью перестали открываться некоторые типы файлов.

По данным онлайн-ресурса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к онлайн-сервисам, первые сообщения о перебоях в работе сервисов Google появились в 05:13 по московскому времени. Наибольшее число проблем наблюдалось у пользователей из США, Японии, Китая, Малайзии, Индонезии, Индии, ряда стран Европы и Латинской Америки.

Примерно половина пользователей (47%) отметили в своих сообщениях проблемы с отправкой сообщений. Чуть более трети (36%) заявили о сложностях со входом в почту, 19% испытывали сложности с авторизацией аккаунта.